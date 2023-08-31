Оппозиция Австрии считает, что Вена ошибочно возлагает ответственность за инфляцию на РФ

Уровень инфляции в стране в августе достиг 7,5%, при этом в еврозоне составил 5,3%

ВЕНА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль считает, что правящая Австрийская народная партия (АНП) ошибочно пытается объяснить высокую инфляцию в стране последствиями действий России на Украине.

"Когда кто-то говорит, что война виновата в нашей инфляции, как это все время делает АНП, то они пытаются дать простой ответ. И он абсолютно неверный", - сказал он в эфире телеканала OE24.

Политик задался вопросом, почему санкции рассматриваются в качестве безальтернативной меры, но при этом не вводились в случаях других конфликтов. "Американцы с 1945 года напали на 44 страны. Конечно же, якобы во имя всего хорошего, мира и свободы. Есть доклады, согласно которым жертвы от атак американских дронов на 90% приходятся на гражданское население. Есть оценки, согласно которым развязанные США войны унесли жизни 30-50 млн человек. 500 тыс. детей в Ираке погибли от голода из-за американских санкций", - добавил политик.

Уровень инфляции в Австрии в августе достиг 7,5%, при этом в еврозоне составил 5,3%. Австрийское статистическое ведомство объяснило инфляцию ростом цен на топливо.

Представители АПС неоднократно выступали с призывом к власти отказаться от санкций против России. По их мнению, рестрикции в первую очередь вредят самим австрийцам. Кикль ранее заявлял, что этот вопрос должен решаться на референдуме. Последние недели АПС лидирует в опросах, на парламентских выборах осенью 2024 года за нее готовы проголосовать 27-32% избирателей.