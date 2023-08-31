Сийярто заявил, что нарушение Украиной прав венгров в Закарпатье будет учтено Евросоюзом

Глава МИД Венгрии отметил, что из-за новых украинских законов 15 тыс. студентов из числа этнических венгров в Закарпатье будут лишены возможности продолжить с 1 сентября обучение на родном языке

БУДАПЕШТ, 31 августа. /ТАСС/. Будапешт примет во внимание отказ Киева восстановить права венгерского меньшинства в Закарпатье, когда будет рассматриваться вопрос о возможности проведения переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в неформальном совещании со своими коллегами из стран ЕС в Толедо.

Он отметил, что из-за новых украинских законов 15 тыс. студентов из числа этнических венгров в Закарпатье будут лишены возможности продолжить с 1 сентября обучение на своем родном языке. "Венгрия будет это учитывать, когда осенью Евросоюз начнет изучать, в какой степени Украина оправдала ожидания относительно начала переговоров о вступлении", - сказал глава МИД в интервью телеканалу М1.

По его словам, это является "серьезным нарушением международного права", и недопустимость подобных действий со стороны украинских властей была подтверждена Венецианской комиссией. В июне эксперты этого консультативного органа при Совете Европы пришли к выводу, что положения украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не поддержит стремление Украины интегрироваться в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье.