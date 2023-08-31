ECOWAS рассчитывает на поддержку Евросоюзом действий сообщества по ситуации в Нигере

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) рассчитывает на поддержку Евросоюзом (ЕС) действий сообщества по ситуации в Нигере. Об этом заявил председатель Комиссии ECOWAS Омар Турэй на пресс-конференции в испанском Толедо, где проходит неформальная встреча глав МИД стран ЕС.

"Мир - это "глобальная деревня". Одно событие, произошедшее в конкретном регионе, влияет на весь мир. Поэтому мы посчитали важным приехать в Испанию пообщаться с нашими партнерами из ЕС с тем, чтобы они поняли, какие действия мы предпринимаем, и оказали нам поддержку, какую они могут нам предоставить", - отметил Турэй.