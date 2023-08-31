Гутерриш заявил, что не видит даже на горизонте завершение конфликта на Украине

По словам генсека ООН, важно принимать меры, чтобы "снизить очень сильное негативное влияние этого конфликта на мир"

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас завершение конфликта на Украине даже на горизонте не просматривается.

"Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине, - сказал он. - Я считаю, что мы пока к этому не пришли. Поэтому очень важно принимать меры, чтобы снизить очень сильное негативное влияние [этого конфликта] на мир".

Генсек отвечал на вопрос журналистов о том, стоит ли ожидать какого-либо прорыва по украинскому сюжету от мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации (19 - 25 сентября), на которую прибудут несколько мировых лидеров. Российскую делегацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.