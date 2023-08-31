МИД Франции отклонил ноту мятежников в Нигере об отзыве посла республики

В ведомстве не считают законными эти требования

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции не считает законными требования мятежников в Нигере об отзыве посла республики в этой стране и отвергает их ноту. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Франции.

"У мятежников нет полномочий направлять такие требования, агреман (согласие на прием посла - прим. ТАСС) выдают только законно избранные власти Нигера", - отметили в МИД в ответ на просьбу прокомментировать последние заявления мятежников о лишении посла дипломатической неприкосновенности и его предстоящем выдворении.

В четверг мятежники, захватившие власть в Нигере, направили в МИД Франции письмо, в котором уведомили его о том, что поручили силам безопасности приступить к выдворению посла Франции в Ниамее Сильвена Итте. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на текст документа, он был направлен во вторник. В нем отмечалось, что дипломат не покинул страну в отведенные ему для этого 48 часов, которые истекли 28 августа, в связи с чем он "больше не обладает привилегиями и дипломатической неприкосновенностью как сотрудник посольства". Дипломатические визы, принадлежавшие ему и членам его семьи, аннулируются.