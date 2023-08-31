Зерновая сделка, ротация на ЗАЭС и проблемы с деньгами для Киева. События вокруг Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направленные им главе МИД РФ Сергею Лаврову предложения по восстановлению зерновой сделки касаются в том числе обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений. В этих предложениях нет гарантий, есть только обещания, отреагировал российский министр.

Очередная ротация инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС), несмотря на попытку украинской стороны помешать передвижению инспекторов.

Евросоюз на встрече глав МИД стран ЕС в Толедо не смог разблокировать очередной транш военной помощи Киеву, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении и еще пять атак - в районе Вербового в Запорожской области, а также улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на краснолиманском, херсонском и южнодонецком направлениях потери ВСУ превысили 670 военнослужащих.

Уничтожено около десятка единиц бронетехники, среди которых 3 боевые машины пехоты Bradley производства США, и различные артиллерийские вооружения противника, включая системы и самоходные установки производства Польши, США и Чехии. Российские средства ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141 "Стриж", и перехватили 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 2 управляемые авиабомбы JDAM и 2 противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Атаки беспилотников

Украинские беспилотники утром в четверг попытались атаковать объекты на территории России, но были перехвачены средствами ПВО в Московской и Брянской областях, сообщили в Минобороны РФ. По данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Как сообщила газета The New York Times, Украина занимается разработкой порядка шести моделей беспилотников с большой дальностью действия. Некоторые из них, по утверждению издания, смогут пролетать более 1 тыс. км.

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании рассказал, что ВСУ "дальнобойным оружием", которое были разработано министерство стратегической промышленности, успешно поразили цель на расстоянии 700 км. Он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.

ЗАЭС и МАГАТЭ

Очередная ротация инспекторов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС. Как сообщается в Telegram-канале станции, в состав миссии входят пять инспекторов, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности станции.

По сообщению Минобороны России, украинская сторона в расчете дискредитировать Россию применила на пути движения инспекторов средства, имитирующие взрывы боеприпасов. Несмотря на это, российские военнослужащие обеспечили безопасную доставку миссии МАГАТЭ на станцию.

Зерновая сделка

Генсек ООН заявил, что направленные им главе МИД РФ предложения по возобновлению зерновой сделки содержат "ряд конкретных решений в связи с имеющимися озабоченностями" России и "позволяют обеспечить более эффективный доступ российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки по адекватным ценам".

Российская сторона ценит усилия Гутерриша по возобновлению зерновой сделки, однако в его новых инициативах "по-прежнему нет ни одной гарантии" исполнения обязательств перед Россией, "есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", отметил Лавров. "Как только будут не обещания, а гарантии с конкретным результатом, который может быть прямо завтра претворен в жизнь, так прямо с завтрашнего дня и возобновится реализация этого пакета в полной мере", - указал российский министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Толедо попросил у Евросоюза системы ПВО, чтобы обеспечить безопасность судов, идущих по продвигаемому Киевом так называемому альтернативному зерновому маршруту, ведущему в территориальные воды Румынии.

"Мирный план" Зеленского

Евросоюз не рассматривает никакие иные предложения по урегулированию конфликта на Украине, кроме так называемого мирного плана Зеленского, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам министерской встречи в Толедо. "План Зеленского - единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы - от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не был на сцене, кроме плана Зеленского", - сказал он.

Как "неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную" охарактеризовал глава МИД РФ так называемую мирную формулу Зеленского. По словам Лаврова, в ходе переговоров с турецким коллегой он объяснил, что усилиями по продвижению этой формулы "пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты" в Европе.

Военная помощь Киеву

Евросоюз на встрече в Толедо не смог разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира на выделение военной помощи Украине, сообщил Боррель на итоговой пресс-конференции. Он выразил надежду, что разблокировать транш удастся на следующей неделе.

По словам Борреля, Брюссель предлагает, чтобы предельный размер военной помощи Евросоюза Украине на ближайшие четыре года составлял не более €20 млрд, из расчета €5 млрд в год.

Как рассказал венгерскому телеканалу М1 министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в ходе встречи в Толедо он "был единственным, кто высказался против" обнародованных Боррелем планов и выделения Украине очередного транша, в то время как подавляющее большинство из них по-прежнему "хочет любой ценой и с помощью всех средств" продолжить поставки оружия украинской армии. Сийярто отметил, что на него "было оказано сильное давление, чтобы заставить Венгрию проголосовать" за наращивание военной помощи Киеву.

Министр сообщил, что Венгрия отказывается обсуждать эти вопросы до тех пор, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из них состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт требует от Брюсселя и Киева детального отчета по вопросу о том, на что были потрачены €50-70 млрд, представленные Евросоюзом на помощь Украине.

Как рассказал Сийярто, он рассчитывал обсудить эти требования на встрече с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался от переговоров.

Уклонисты на Украине

Число уголовных дел против уклонистов резко выросло на Украине за последний месяц, сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на источники в Нацполиции. По информации издания, с начала российской спецоперации и объявления на Украине всеобщей мобилизации возбуждено 6 916 уголовных дел по факту уклонения от военной службы, причем только за последний месяц открыто около 1 тыс. дел.

По данным "Вестей", с февраля 2022 года больше всего дел возбуждено в Закарпатской (881), Днепропетровской (604), Львовской (489), Черновицкой (412), Волынской (406), Винницкой (398), Харьковской (353), Ровненской (331) и Тернопольской (323) областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР (264).