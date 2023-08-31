31 августа, 17:45,
обновлено 31 августа, 18:07
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS предложило мятежникам в Нигере переходный период на девять месяцев

REUTERS/ Temilade Adelaja
Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки, президент Нигерии Бола Тинубу
© REUTERS/ Temilade Adelaja

Детали предложения не раскрываются

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в девять месяцев. Об этом сообщило агентство AFP.

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Детали предложения не раскрываются. Одновременно он подчеркнул, что санкции ECOWAS против Нигера не будут смягчены без "позитивных корректировок" со стороны военных, которые захватили власть в стране.

Ранее военное руководство Нигера выступило с предложением о трехлетнем переходном периоде, по окончании которого в стране будут восстановлены конституционные институты. ECOWAS отвергло его. Одновременно Алжир обнародовал план из шести пунктов по стабилизации ситуации в Нигере и возвращению страны к конституционному порядку. Он предусматривает, в частности, шестимесячный переходный период во главе с гражданским лицом. 

Теги:
НигерНигерияТинубу, БолаПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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