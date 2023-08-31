ECOWAS предложило мятежникам в Нигере переходный период на девять месяцев

Детали предложения не раскрываются

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в девять месяцев. Об этом сообщило агентство AFP.

Детали предложения не раскрываются. Одновременно он подчеркнул, что санкции ECOWAS против Нигера не будут смягчены без "позитивных корректировок" со стороны военных, которые захватили власть в стране.

Ранее военное руководство Нигера выступило с предложением о трехлетнем переходном периоде, по окончании которого в стране будут восстановлены конституционные институты. ECOWAS отвергло его. Одновременно Алжир обнародовал план из шести пунктов по стабилизации ситуации в Нигере и возвращению страны к конституционному порядку. Он предусматривает, в частности, шестимесячный переходный период во главе с гражданским лицом.