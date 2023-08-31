В Сирии сообщили об ударах при поддержке ВКС России по позициям террористов в Идлибе

Как отметили в Минобороны республики, "были убиты и ранены десятки террористов", уничтожены принадлежавшие им военная техника и боеприпасы

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по позициям террористических формирований в сирийских провинциях Хама и Идлиб. Об этом говорится в заявлении министерства обороны арабской республики.

"В ответ на атаки, совершенные в последние дни против сирийских ВС террористическими группировками в провинциях Хама и Идлиб, подразделения сирийских [правительственных] сил в сотрудничестве с российской авиацией нанесли ракетные и авиаудары по штабам этих группировок", - отмечается в заявлении, содержание которого приводит государственное агентство SANA.

Утверждается, что в результате ударов штабы боевиков вместе с принадлежавшими им оружием и боеприпасами были уничтожены, "были убиты и ранены десятки террористов". Личности пятерых ликвидированных боевиков установлены.