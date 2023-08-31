Подозреваемого в смертельной стрельбе в Днепре патрульного отправили под домашний арест

По сведениям телеканала ТСН, подозреваемый из-за состояния здоровья не пришел на заседание и участвовал онлайн

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Патрульный, который подозревается в стрельбе в Днепре (ранее - Днепропетровск), в результате которой умер человек, отправлен под домашний арест. Об этом сообщил телеканал ТСН.

29 августа издание Klymenko Time сообщило, что полицейский в Днепре застрелил мужчину, устроившего драку с патрульными.

По информации телеканала, суд заслушал дело и избрал патрульному меру пресечения - круглосуточный домашний арест. В ходе заседания прокурор просил суд отправить полицейского под стражу на 60 дней без возможности внесения залога.

Отмечается, что подозреваемый из-за состояния здоровья не пришел на заседание и участвовал онлайн. По информации телеканала, он своей вины не признает, утверждая, что использовал все возможные методы воздействия на нарушителей, которые напали на него и его напарницу.