Президент Туркмении сменил главу "Туркменгеологии"

Новым руководителем госкорпорации назначили Гурбангельды Гарлыева

АШХАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов освободил от должности председателя государственной корпорации "Туркменгеология" Мердана Розыева. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения Watan.

Как передает телевидение, Розыев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Указом президента новым главой госкорпорации назначен Гурбангельды Гарлыев.

Розыев возглавлял "Туркменгеологию" с июля 2020 года. Госкорпорация занимается изучением минерально-сырьевой базы добывающих отраслей страны и обеспечивает комплексное изучение ее недр, проводит разведку полезных ископаемых, их месторождений и т. д.