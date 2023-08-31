31 августа, 18:46

Байден посетит 2 сентября Флориду, на которую обрушился ураган "Идалия"

Президент США не стал рассказывать о деталях своей поездки

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден посетит в субботу, 2 сентября, штат Флорида, пострадавший от урагана "Идалия", который уже ослаб до уровня тропического шторма.

"Я отправляюсь во Флориду в субботу утром", - отметил американский лидер, выступая перед журналистами в штаб-квартире Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях в американской столице. Он не стал рассказывать о деталях своей поездки.

Ранее в четверг президент подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Ураган "Идалия" обрушился на северную часть штата Флорида в среду утром с порывами ветра порядка 60 м/с. Как передавало агентство Associated Press, метеорологи считают этот ураган "беспрецедентным событием": несмотря на то что ураганы обрушиваются на Флориду почти каждый год, в этот раз удар стихии пришелся на северо-западную часть штата, а не на южные или центральные районы Флориды. Сообщалось о как минимум одном погибшем. 

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© Информационное агентство ТАСС
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