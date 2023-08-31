Байден надеется, что Си Цзиньпин посетит саммит G20 в Индии

Агентство Reuters ранее сообщило, что председатель КНР, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки"

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден надеется на то, что председатель КНР Си Цзиньпин поедет на саммит Группы двадцати (G20) в Индии в сентябре. Об этом американский лидер заявил во время выступления в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США в Вашингтоне.

"Ответ такой: я надеюсь, что он посетит саммит G20", - заявил Байден, отвечая на вопрос о возможности прибытия Си Цзиньпина на саммит. Белый дом заявил на прошлой неделе, что Байден примет участие в саммите Группы двадцати в Нью-Дели.

Как сообщило ранее агентство Reuters, Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки" в Индии. По данным его источников из числа официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что КНР на встрече в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер Государственного совета Ли Цян.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.