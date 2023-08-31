Авиация проамериканской коалиции 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии в Эт-Танф

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Самолеты и авиационные беспилотники так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений: одной парой истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил контр-адмирал.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 11 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.