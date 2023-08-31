Активисты в Нигере организуют сидячую забастовку с требованием вывода войск Франции

Она продлится три дня, сообщил координатор "Движения М-62" Абдулай Сейду

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Действующее в Нигере гражданское "Движение М-62" с 1 сентября организует трехдневную сидячую забастовку с требованием вывода из страны контингента Вооруженных сил Франции.

"Призываем к всеобщей мобилизации народа, в том числе населения Ниамея, чтобы вынудить мирными средствами французские войска покинуть нашу страну в соответствии с решениями наших властей, принятыми около месяца назад, о денонсации соглашений в области обороны между Нигером и Францией", - заявил на пресс-конференции координатор движения Абдулай Сейду. Его речь транслировал телеканал RTN.

"Наше движение во взаимодействии с другими структурами гражданского общества приняло решение организовать начиная с этой пятницы, 1 сентября, трехдневную сидячую забастовку", - продолжил он. "Сегодня идет единственная борьба - всеобщая мобилизация нашего народа ради ухода французских войск из нашей страны, как это случилось в Буркина-Фасо и Мали", - отметил Сейду.