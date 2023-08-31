Все доходы бюджета Украины на 2024 год могут направить на оборону

По словам главы парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, это будет отдельная большая реформа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские власти намерены провести реформу, согласно которой вся доходная часть бюджета будет направляться на нужды обороны. Об этом заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Сейчас каждая гривна, которую зарабатывает государство, идет на оборону, за исключением некоторых отчислений на регионы. Я думаю, что в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно будет сказать, что 100% - каждая гривна - пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет отдельная большая реформа, которая заложена в следующем бюджете", - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы бюджета страны в этому году достигнут $48,7 млрд. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.

При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами. Бывший премьер страны Николай Азаров выразил мнение, что без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.