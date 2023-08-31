Ополченцы арабских племен освободили от курдов два поселка на северо-востоке Сирии

По сведениям газеты Al Watan, уличные бои идут в 19 населенных пунктах на восточном берегу Евфрата

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями "Силы демократической Сирии" (СДС) и ополченцами арабских племен вспыхнули на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщила газета Al Watan, уличные бои идут в 19 населенных пунктах на восточном берегу Евфрата, в ходе них с обеих сторон погибли 18 человек, еще не менее 15 получили ранения.

По информации издания, ополченцам удалось освободить от курдов поселки Эш-Шахиль и Хаваидж-Зейдан.

Ранее так называемый Военный совет провинции Дейр-эз-Зор потребовал от СДС выпустить на свободу своего лидера шейха Ахмеда Хбейля, задержанного курдами 27 августа. Этот шейх в 2017-2019 годах выступал союзником курдских формирований в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После ареста главы Военного Совета его брат Джаляль Хбейль призвал арабских жителей к неповиновению курдским властям в подконтрольных СДС районах на северо-востоке Сирии. Как передал телеканал Al Ekhbariya, в некоторых местах курдские бойцы спешно покидают свои штабы и казармы, опасаясь расправы со стороны ополченцев, которые недовольны их вооруженным присутствием на востоке Евфрата.

24 июля шейхи местных племен высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в Хасеке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. На собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что "СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США".

На северо-востоке Сирии находится порядка 900 американских военнослужащих, которые размещены на девяти военных базах, крупнейшая из них расположена в Телль-Бейдаре, в 620 км от Дамаска.