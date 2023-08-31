На Украине могут попросить другие страны об экстрадиции уклонистов

Как отметил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия, в стране усилилось направление международной правовой помощи

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские власти могут обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших Украину по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. Об этом заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране пройдет проверка обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года. Кроме того, по его словам, решено пересмотреть систему определения пригодности к службе, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

"Каким образом привлекать людей, которые выехали уже? То есть, они купили эти справки и, используя эти подделанные фактически документы, выехали за границу. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности. <...> У нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи, и к любой стране мира, кроме России, наши правовые органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей. И привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", - сказал Арахамия в эфире телемарафона.

Вопрос неправомерно выданных справок был поднят на фоне непрекращающегося обсуждения в украинских СМИ возможного ужесточения мобилизации в стране. Ранее власти опровергали подобные заявления, однако и местные, и западные средства массовой информации неоднократно писали о том, что украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой живой силы в зоне боевых действий.

24 февраля 2022 года на Украине была объявлена и постоянно продлевается всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины показательно уволил всех областных военкомов.