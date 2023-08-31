Партия избранного президента Гватемалы заявила о препятствовании своей работе в парламенте

Как отметило руководство Конгресса страны, пока точный правовой статус движения "Семя" не определен

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Представители левоцентристского движения "Семя", от которого на пост президента Гватемалы выдвигался победивший на выборах Бернардо Аревало, заявляют о препятствовании своей работе в Конгрессе (однопалатный парламент). Об этом сообщает телеканал Telesur.

Отмечается, что руководство законодательного органа объявило независимыми 23 депутатов от политической силы, получивших места в парламенте по итогам выборов. Решение было принято по причине дела о приостановке регистрации юридического лица движения по решению суда. Как заявило руководство Конгресса, пока точный правовой статус партии не определен, ее представители не могут возглавлять законодательные комитеты и участвовать в подготовке повестки дня.

По итогам прошедших в июне выборов в Конгресс Гватемалы, движение "Семя" получило 23 места из 160 и стало третьей по величине партией в парламенте. Гватемальский суд в июле приостановил деятельность юридического лица движения из-за подозрений в подделке подписей. Позже Конституционный суд временно приостановил исполнение решения нижестоящей инстанции.

Во втором туре президентских выборов в Гватемале, прошедшем 20 августа, Аревало получил более 2,38 млн голосов. Президент избирается на четыре года без права баллотироваться на новый срок. Он вступает в должность 14 января года, следующего за годом выборов.