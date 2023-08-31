США не считают, что ведут войну против России

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, США сконцентрированы на том, чтобы поддерживать Украину

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"США не находятся в состоянии войны с Россией. Мы сконцентрированы на том, чтобы поддерживать Украину, чтобы она могла защищать себя и свой суверенитет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне или, возможно, на саммите Группы двадцати, который пройдет в сентябре в Индии, будет найдено решение по урегулированию кризиса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами ведет против России необъявленную гибридную войну, используя киевские власти в качестве своего инструмента. Глава МИД РФ также указал, что данная линия "вписывается и в общие усилия Вашингтона и Брюсселя по поддержанию глобального доминирования", пытаясь наказать всех, кто проводит самостоятельную внешнюю политику.