Погибший при атаке на блокпост израильский военный был репатриантом с Украины

По информации армейской пресс-службы, ему посмертно присвоили звание капрала

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 августа. /ТАСС/. Израильский военный, погибший в четверг в результате атаки палестинца на блокпост армии Израиля, был 20-летним репатриантом с Украины. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащий Армии обороны Израиля сержант Максим Молчанов, возраст 20 лет, переехал с Украины в город Герцлия. Он был солдатом 282-й бригады и был убит сегодня утром, в четверг, в результате таранной атаки рядом с КПП "Маккабим", - говорится в сообщении.

По информации армейской пресс-службы, погибшему посмертно присвоено звание капрала. Его семье сообщили о случившемся, указали в армии. Соболезнования родным выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как сообщил в свою очередь посол Израиля на Украине Михаил Бродский, Молчанов репатриировался в Израиль несколько лет назад. Его родители проживают в Харькове, добавил дипломат.

Ранее в четверг армейская пресс-служба подтвердила гибель одного военнослужащего в результате тарана блокпоста, совершенного водителем грузовика недалеко от города Модиин на Западном берегу реки Иордан. Еще трое израильских военных получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. По информации газеты Yedioth Ahronoth, за рулем совершившей таран машины находился 41-летний палестинец, имевший разрешение на работу в Израиле.