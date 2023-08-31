Врач Конгресса США посчитал, что лидер республиканцев в Сенате может исполнять обязанности

Митч Макконнелл дважды за последние несколько недель впадал в ступор во время выступлений

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, который дважды за последние несколько недель впадал в ступор во время выступлений, по медицинским показаниям может и далее исполнять свои служебные обязанности. Об этом говорится в заявлении главного врача Конгресса Брайана Монахана, опубликованном в газете The Hill.

Как он уточнил, Макконнелл "по медицинским показаниям может продолжать работу по графику". Сенатор в среду во время выступления неожиданно замолчал примерно на 30 секунд и не реагировал на слова окружающих. Похожий случай произошел 26 июля. Макконнелл тогда на пресс-конференции молчал около 20 секунд, напряженно глядя перед собой. Помощники 81-летнего сенатора в обоих случаях объяснили произошедшее головокружением. В марте законодатель был госпитализирован на несколько дней после того, как получил сотрясение мозга при падении.

Монахан заявил, что "случаи головокружения нередки при восстановлении после сотрясения и могут быть следствием обезвоживания".

Американский президент Джо Байден во время выступления в штаб-квартире Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США заявил, что говорил с Макконнеллом по телефону. "По телефону он звучал так же, как и раньше", - отметил Байден. На вопрос журналиста, есть ли у него опасения относительно состояния Макконнелла и его способности исполнять свои обязанности, президент ответил отрицательно.