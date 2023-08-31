Правительство Колумбии и бывшие повстанцы обсудят реализацию договоренностей

В ходе серии встреч стороны затронут вопросы соблюдения режима прекращения огня и соблюдения прав гражданского населения

ГАВАНА, 31 августа. /ТАСС/. Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) начали серию встреч в департаменте Каука на западе республики для обсуждения проблем и путей реализации достигнутых ранее мирных договоренностей. Об этом сообщает телеканал Telesur.

По его данным, встречи продлятся до 3 сентября. Обсуждения будут проходить в закрытом режиме, в них будут также участвовать представители католической церкви и Всемирного совета церквей. На повестке - вопросы соблюдения режима прекращения огня, соблюдение прав гражданского населения и вопросы безопасности.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.