Глава парламента Ливана призвал политиков вступить в диалог перед избранием президента

Набих Берри отметил, что выборы в стенах Палаты депутатов не могут проходить в "атмосфере давления, путем навязывания фракциями того или иного кандидата"

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Спикер парламента Ливана Набих Берри выступил с инициативой по проведению диалога между представителями основных политических сил и депутатских фракций перед избранием нового президента республики.

"Я в последний раз предлагаю всем собраться за круглым столом на одну неделю в начале сентября", - заявил он, выступая на массовом митинге шиитского движения "Амаль" в Бейруте.

По его словам, "выборы в стенах Палаты депутатов не могут проходить в атмосфере давления, путем навязывания фракциями того или иного кандидата". "В условиях паралича государственных институтов нам необходимо прийти к консенсусу через открытый диалог, прежде чем направиться на голосование", - добавил он.

Первые два призыва Берри к диалогу прозвучали 25 октября и 27 ноября прошлого года, затем 19 января он предложил ливанским политикам и депутатам договориться о консенсусной кандидатуре на пост главы республики. Однако основные христианские блоки в парламенте, представляющие Свободное патриотическое движение и правую партию "Ливанские силы", не поддержали его инициативу.

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать президента республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов - 65 из 128.