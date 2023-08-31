В Баку заявили о неприемлемости утверждений США о блокировании Лачинского коридора

Вашингтону известно, что азербайджанская сторона неоднократно приглашала представителей армян Карабаха провести встречу по вопросам их реинтеграции, но армянская сторона потказывалась от этих встреч, отметили в МИД Азербайджана

БАКУ, 31 августа. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал неприемлемыми утверждения о блокировании Лачинского коридора, содержащиеся в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"На фоне предложений азербайджанской стороны об удовлетворении нужд армянских жителей (Карабаха), а также интенсификации движения по Лачинский дороге параллельно с использованием дороги Агдам - Ханкенди, ежедневного проезда десятков армян через пограничный пропускной пункт "Лачин" в обоих направлениях утверждения о "блокаде" в регионе неприемлемы", - говорится в распространенном комментарии пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что попытки некоторых представителей армян воспрепятствовать проезду грузовиков с гуманитарным грузом, отправленным Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, и блокирование ими дороги Агдам - Ханкенди делают необоснованными утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.

По словам Гаджизаде, США хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно приглашала представителей армян Карабаха провести встречу по вопросам их реинтеграции, доставки гуманитарных грузов в карабахский регион различными маршрутами, а армянская сторона под разными предлогами отказывалась от этих встреч. "Постоянный отказ от этих предложений еще раз демонстрирует, что ситуация носит вовсе не гуманитарный, а напротив, политический характер", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана добавил, что Баку "решительно настроен на установление мира, безопасности и стабильности в регионе на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, реинтеграцию армянских жителей в рамках законодательства страны".

Ранее Миллер выразил обеспокоенность США ухудшением гуманитарной ситуации в Карабахе, вызванным, по его словам, продолжающимся блокированием поставок продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для обеспечения достойного уровня жизни. Он также призвал незамедлительно провести встречу представителей Азербайджана и армян Карабаха для согласования способов доставки жизненно важных грузов в карабахский регион.