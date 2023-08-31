Польша проведет учения с южнокорейской техникой близ границы с Калининградской областью

Они пройдут 17 сентября

ТАСС, 31 августа. Польша в середине сентября проведет недалеко от границы с Калининградской областью военные учения, в ходе которых будет задействована техника южнокорейского производства. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"Мы организуем учения в середине сентября - 17 сентября - с демонстрацией оборонных возможностей польской армии в Ожише, Бемово-Писке (польские города, расположенные в Варминьско-Мазурском воеводстве недалеко от границы с Калининградской областью - прим. ТАСС). <...> Там мы сможем полюбоваться эффективностью южнокорейской техники в руках польских экипажей", - отметил министр, слова которого приводит Польское агентство печати.

Блащак добавил, что на учениях будет представлена южнокорейская реактивная система залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo.

В прошлом году Варшава и Сеул договорились о поставках 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50 и 288 РСЗО K239 Chunmoo. Общая сумма сделки достигает $12,4 млрд. Первые танки и гаубицы прибыли в Польшу в декабре прошлого года, самолеты и первая РСЗО K239 Chunmoo - этим летом.