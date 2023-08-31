Мятежники в Нигере приостановили деятельность международных организаций в "зонах операций"

МВД переходного правительства страны не уточнило, о каких регионах страны идет речь

ПРЕТОРИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел сформированного мятежниками переходного правительства Нигера распорядилось приостановить деятельность международных организаций и НПО в "зонах проведения операций". Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

"В связи с ситуацией с безопасностью и текущей оперативной готовностью Вооруженных сил Нигера министерство информирует присутствующие в стране международные организации, национальные и международные НПО и связанные с ООН агентства о том, что вся их деятельность и передвижения в зонах операций временно приостановлены", - цитирует AFP заявление ведомства. О каких регионах страны идет речь, не уточняется.