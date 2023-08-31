В ECOWAS опровергли информацию о предложении мятежникам в Нигере переходного периода

Сообщение, предположительно опубликованное агентством AFP, является ложным и его следует рассматривать как фейк, заявили в сообществе

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) опровергло распространенную ранее агентством Agence France-Presse (AFP) информацию о том, что председатель сообщества, президент Нигерии Бола Тинубу якобы предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком девять месяцев.

"Внимание Комиссии ECOWAS привлекло сообщение о так называемом переходном периоде, предложенном ECOWAS для Нигера. Сообщение на французском языке, предположительно опубликованное агентством AFP, является ложным и его следует рассматривать как фейковую новость", - говорится в коммюнике сообщества, опубликованном в четверг вечером в соцсети X (ранее Twitter).

"Требование Совета глав государств и правительств ECOWAS четкое: военные власти в Нигере должны немедленно восстановить конституционный порядок, освободив и восстановив в должности президента Мохамеда Базума", - подчеркивается в заявлении.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.