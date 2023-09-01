Учения Коллективных сил ОДКБ начинаются в Белоруссии

Они пройдут в стране с 1 по 6 сентября

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Совместные оперативно-стратегические учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023" начинаются в Белоруссии.

С 1 по 6 сентября в стране пройдут пять совместных и специальных учений. На учениях Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуют в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланированы также специальные учения "Скала" подразделений МЧС.

На завершающем этапе планируется проведение в Киргизии совместных учений миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство".

Откроются учения "Боевое братство - 2023" в Брестской крепости торжественной церемонией, участие в которой примут, в частности, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич. Мероприятия в рамках учений запланированы на шести военных полигонах: Брестский, Домановский, Обуз-Лесновский (Брестская область), Гожский, Чепелево (Гродненская область) и Лесище (Минская область).

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе штабных переговоров в рамках ОДКБ, в учениях примут участие национальные контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия в учениях заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Основной целью учений "Боевое братство - 2023" является улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместных операций. Кроме того, учения направлены на совершенствование практических навыков и умений командиров в управлении воинскими частями и подразделениями во время боевых и специальных операций. Начальник Объединенного штаба ОДКБ сообщил, что среди основных практических элементов учений применение беспилотных летательных аппаратов и меры по противодействию им, а также ведение радиоэлектронной борьбы.

Первые учения серии "Боевое братство" состоялись в октябре 2017 года на территории России, Армении и Казахстана.

Не повод для переживания Запада

Проведение учений ОДКБ у границ Литвы и Польши вызвало обеспокоенность на Западе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не стоит рассматривать учения как какой-то особый сигнал. Лукашенко также неоднократно указывал, что Минск заблаговременно предупредил соседние страны о проведении учений на белорусской территории.

В конце августа начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что Минск в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности уведомил о предстоящих учениях страны - участницы ОБСЕ.

К настоящему времени Литва и Польша не ответили на приглашения направить своих наблюдателей на "Боевое братство - 2023". В свою очередь ОДКБ пригласило в качестве наблюдателей представителей ряда государств, не являющихся членами организации: Ирана, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.