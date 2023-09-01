Пентагон оплатит средствами из фонда для Киева часть контракта с Raytheon на ракеты

В ведомстве не уточнили, сколько снарядов будет приобретено

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США оплатит часть контракта с американской оборонной компанией Raytheon на закупку ракет средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) средствами из программы военных ассигнований для Киева "Инициатива по безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

По ее данным, Raytheon "получила контракт на закупку ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" на сумму $192 млн". "Контракт предусматривает приобретение компанией Raytheon уже имеющихся на вооружении AMRAAM из различных источников", - добавили в Минобороны. Работы по контракту должны быть завершены к 29 ноября 2024 года. Из средств USAI на 2023 финансовый год (завершится в США в конце сентября) $7,68 млн будет выделено Raytheon. В американском военном ведомстве не стали сообщать, кому будут направлены эти ракеты AMRAAM, сколько именно их будет приобретено.

В июне Пентагон проинформировал, что США заключили контракт с Raytheon на производство ракет AMRAAM класса "воздух - воздух" на сумму более $1,1 млрд. Он предусматривает поставки на Украину, а также в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Испанию, Италию, Канаду, Катар, Нидерланды, Норвегию, Республику Корея, Саудовскую Аравию, Сингапур, Финляндию, Швейцарию, Японию.

С начала президентства Джо Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более $43,7 млрд в качестве военной помощи.