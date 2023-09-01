Военный США указал на заинтересованность ВПК страны в уничтожении Россией F-16 на Украине

Если РФ собьет в ходе спецоперации много истребителей, тогда в Lockheed Martin "будут руки потирать", отметил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американские предприятия военно-промышленного комплекса ожидают, что Россия собьет как можно больше самолетов F-16 на Украине, потому что тогда они смогут получить прибыль на новых заказах. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

"Сбить истребители F-16, возможно, будет сложнее, чем другие самолеты, но и они будут сбиты. У России самолетов достаточно, причем мощных и эффективных, так что они собьют и F-16. Тогда в Lockheed (американская военно-промышленная компания Lockheed Martin - прим. ТАСС) будут руки потирать", - сказал он.

Уилкерсон добавил, что американский военно-промышленный комплекс рассчитывает получить выгоду от конфликта на Украине и другими путями. "Новые страны НАТО (ранее в альянс вступила Финляндия, рассчитывает также вступить Швеция - прим. ТАСС) начнут переходить на производимую в США военную технику и будут обогащать американских производителей оружия".

Ранее США заявили, что одобрили поставки Украине истребителей F-16 из арсеналов европейских стран.