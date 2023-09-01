Суд над Трампом в Джорджии будет транслироваться в прямом эфире

Также журналистам разрешили пронести в зал суда ноутбуки и мобильные телефоны

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Суд округа Фултон (штат Джорджия) разрешил прямую трансляцию заседания по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, по которому обвиняется бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Представителям прессы также будет разрешено проносить в зал суда ноутбуки и мобильные телефоны при условии, что они не будут вести запись процесса.

Ранее представители Демократической партии в Конгрессе США призвали сделать процесс по делу Трампа открытым, чтобы обеспечить доверие широкой публики к его результатам.

Традиционно в зале суда в США запрещается использование камер, а также любых иных устройств, позволяющих осуществлять запись процесса. Запрещено даже фотографирование - по этой причине в американских судах, чтобы запечатлеть участников заседания, используются художники.

В августе большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях. В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.