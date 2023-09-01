Боливия заявила о намерении предложить странам БРИКС литий и продовольствие

Президент государства Луис Арсе отметил, что БРИКС "с экономической точки зрения имеет больший вес, чем G7"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Боливия в случае присоединения к БРИКС сможет предложить странам блока продовольствие, литий и другие полезные ископаемые. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе.

"Мы можем многое предложить БРИКС. БРИКС в настоящее время нуждается прежде всего в литии для их технологических предприятий, в продовольствии и полезных ископаемых. У нас есть все, что им нужно: у нас есть полезные ископаемые, углеводороды, литий, продовольствие", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Арсе отметил, что БРИКС "с экономической точки зрения имеет больший вес, чем G7", поэтому Боливия подала заявку на присоединение к группе. "Мы также хотим быть членами банка БРИКС", - отметил глава государства.

По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф. "НБР продемонстрировал предрасположенность к принятию Боливии. Более того, <...> Руссефф была рада, что Боливия хочет присоединиться к банку", - сказал Арсе.

В БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам XV саммита блока, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.