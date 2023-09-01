Конгрессвумен заявила, что США терпят поражение в конфликте на Украине

Марджори Тейлор-Грин подчеркнула, что американское разведывательное сообщество лжет, заявляя о якобы намерении России напасть на Европу

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила в четверг, что Вашингтон терпит поражение в конфликте на Украине, а Россия выигрывает.

"Америка лжет о войне. Это трагедия. Они проигрывают, а Россия выигрывает", - отметила она, выступая в Джорджии. Тейлор-Грин подчеркнула, что разведывательное сообщество США также лжет, заявляя о якобы намерении РФ напасть на Европу.

"Президент США втянул нас и всех вас в прокси-войну с Россией <...>, защищая демократию в другой стране, защищая границы Украины. А [украинский президент Владимир] Зеленский на Украине по телевидению говорит, что не будет проводить выборы, если США не оплатят их. Разве это демократия? А потом он лишил свободы свои СМИ, лишил свободы слова свой народ. А Украина даже не член НАТО, она не наш союзник по НАТО, почему мы защищаем их границы?" - задалась вопросом законодатель.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов на Украине до окончания боевых действий, если западные страны их профинансируют. По словам украинского лидера, если Запад готов предоставить средства, то на проведение выборов в мирное время нужно около $5 млрд. Сумму, необходимую для этого в условиях боевых действий, он назвать затруднился.