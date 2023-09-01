Конгрессвумен допустила, что укрепление БРИКС сделает американцев банкротами

Марджори Тейлор-Грин убеждена, что, пока Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР будут становиться сильнее, доллар будет слабеть

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что укрепление БРИКС может ослабить доллар и сделать американцев банкротами.

"Пока мы занимаемся ерундой, сильные страны в мире объединяются, поскольку они устали от Соединенных Штатов. Есть БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, и к ним присоединяются многие другие страны. Они заключают торговые соглашения друг с другом, и это серьезные соглашения, при которых они говорят: мы покупаем у вас, вы покупаете у нас, мы не обращаем внимания на американские санкции, мы будем покупать и продавать друг другу товары в нашей собственной валюте, не используя доллар США. И это одна из самых разрушительных вещей, которые могут случиться с нами", - предупредила она, выступая в Джорджии.

Тейлор-Грин убеждена, что, пока эти страны будут становиться сильнее, доллар будет слабеть. "А знаете, что произойдет с нами? Мы станем банкротами", - пояснила законодатель, подчеркнув, что Вашингтон напрасно игнорирует "очень могущественное объединение этих стран". "Что случится с нашими детьми, когда доллар США перестанет что-либо значить, потому что Россия, Китай и Индия с огромным населением в миллиарды людей будут обладать большей покупательской способностью в их национальных валютах, чем мы? Это вызывает очень серьезные опасения", - отметила она.

По итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.