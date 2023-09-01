Министры обороны Южной Кореи и Польши обсудили расширение сотрудничества в сфере ВПК

В ходе встречи Ли Чжон Соп и Мариуш Блащак приняли решение устроить обмен опытом между частями, которые используют один тип вооружения

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Министры обороны Республики Корея и Польши Ли Чжон Соп и Мариуш Блащак обсудили предложения по расширению сотрудничества между государствами в сфере обороны и военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Ли Чжон Соп находится с визитом в Польше, переговоры состоялись в четверг. Стороны обсудили ход реализации заключенных в прошлом году контрактов на поставку 980 танков K2, 648 гаубиц K9, 48 легких истребителей FA-50. Помимо этого, министры решили укрепить сотрудничество в сфере обороны, включая обмен опытом между частями, использующими один тип вооружений.

До встречи с коллегой Ли Чжон Соп проверил подготовку южнокорейских компаний к предстоящей 5-8 сентября международной выставке вооружений в Польше MSPO.

В предыдущий раз министры встречались в Республике Корея в июне на открытии работы совместной комиссии по оборонному и военно-промышленному сотрудничеству.

В прошлом году Варшава и Сеул договорились о масштабных поставках военной техники. Помимо танков, гаубиц и самолетов, был заключен договор на поставку 288 РСЗО K239 Chunmoo. Общая сумма сделок достигает $12,4 млрд. Первые танки и гаубицы прибыли в Польшу в декабре 2022 года, самолеты и первая РСЗО K239 Chunmoo - этим летом.