Бердымухамедов поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Глава Туркмении отметил, что двустороннее взаимодействие носит конструктивный характер

АШХАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил своего коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

"Сегодня Республика Узбекистан уверенно идет по пути прогресса и процветания в политической, социально-экономической и других сферах. Мы рады достижениям нашего близкого соседа", - приводит издание слова Бердымухамедова.

Глава Туркмении также отметил, что в настоящее время туркмено-узбекское взаимодействие носит конструктивный, устойчивый характер и развивается по самому широкому спектру направлений.

Поздравления Мирзиёеву также направил национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он отметил, что Туркмения придает особое значение расширению двустороннего сотрудничества, подтвердил готовность вывести его на более высокий качественный уровень.

1 сентября Узбекистан отмечает национальный праздник - День независимости. 31 августа 1991 года Верховный Совет Узбекской ССР принял заявление о государственной независимости Республики Узбекистан.