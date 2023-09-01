Япония включила три организации и четырех человек в санкционные списки по КНДР

Под ограничения в том числе подпали гражданин Великобритании и гражданин Китая

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении трех организаций и четырех человек, связанных, по мнению Токио, с продвижением ракетно-ядерной программы КНДР. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы вводим дополнительные санкции против трех организаций и четырех физических лиц, связанных с ракетно-ядерной программой Северной Кореи", - сказал он, отметив, что в Токио считают ракетные испытания Пхеньяна провокациями, а также угрозой региональной и международной безопасности.

Под санкционный режим, подразумевающий в том числе заморозку активов в случае их обнаружения, подпали организации Andariel, Bluenoroff и Korea Expo Joint Venture. В список физических лиц, в отношении которых действуют ограничения, включены четыре человека, один из которых имеет гражданство Великобритании, а еще один - КНР.

Дополнительные санкции Япония ввела в координации с США и Южной Кореей, которые также ввели ранее ограничительные меры против КНДР. Они стали ответом на очередную попытку народной республики на прошлой неделе запустить разведывательный спутник, которая оказалась неудачной. Однако Пхеньян намерен устранить неисправность и еще раз попытаться запустить спутник в октябре.