И.о. премьер-министра Пакистана назвал преувеличенной проблему счетов на электричество

При этом Анваар-уль-Хак Какар признал наличие инфляции в стране

ИСЛАМАБАД, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Пакистана объявит план сокращения расходов на электроэнергию в ближайшие 48 часов. Об этом сообщила газета News со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Анваара-уль-Хака Какара.

По его словам, федеральный кабинет министров проанализировал ситуацию, связанную с резким скачком цен на электроэнергию в стране. "Мы находимся в контакте с Международным валютным фондом и изучаем проблему счетов на электроэнергию. Инфляция имеет место, но не настолько высокая, чтобы из-за этого бастовать", - приводит заявление Какара издание. Высокая стоимость электричества, по словам главы правительства, связана с ценовой политикой частных производителей электроэнергии и техническими проблемами работы линий электропередачи. "Мы попросили все заинтересованные стороны разработать и представить на рассмотрение в течение 48 часов меры для [снижения расходов на электроэнергию]", - добавил Какар.

В крупных городах Пакистана продолжаются массовые акции протеста, вызванные повышением тарифов на электроэнергию и ростом налогообложения. Согласно данным News, в них участвуют представители разных слоев гражданского общества исламской республики, в особенности торговцы, фермеры, юристы и бизнесмены.

И.о. министра финансов Пакистана Шамшад Ахтар 30 августа отметила, что экономическая ситуация в стране "хуже, чем ожидалось" вследствие роста инфляции и резкого скачка цен на электроэнергию. У правительства нет фискального пространства для субсидирования цен на электроэнергию, резкое повышение стоимости которой вызвало протесты в стране, указала она.

На проблемы в экономике исламской республики также указывает продолжающий снижаться курс национальной валюты. По данным центрального банка страны от 31 августа, ее стоимость составляет 305,54 пакистанской рупии за $1.