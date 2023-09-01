1 сентября, 03:24
Военная операция на Украине

Экс-советник главы Пентагона заявил, что для урегулирования на Украине нужно выслушать РФ

Перед этим необходимо сообщить Киеву, что Вашингтон "немедленно прекращает всю военную помощь", считает Дуглас Макгрегор

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. США для урегулирования конфликта на Украине должны выслушать Россию, чего Вашингтон не делал уже несколько десятилетий. Такое мнение высказал экс-советник министра обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макрегор в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.

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"Сначала надо позвонить в Киев, сказать, что мы немедленно прекращаем всю военную помощь и отзываем весь военный персонал и контрактников, как в форме, так и не в форме. Потом надо будет подождать пару недель, потому что Россия не будет воспринимать это серьезно, пока не увидит конкретных действий, не сигналы, а решительные действия, которые говорят - мы хотим закончить этот конфликт. Потом Россия будет разговаривать с вами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что надо сделать для урегулирования конфликта на Украине.

"Когда это произойдет, надо сесть, выпить кофе или чай или что вам подадут, и выслушать русских, - продолжил Макрегор. - Все это произошло потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий. Это то, о чем говорил Джордж Кеннан (американский дипломат, автор политики сдерживания СССР - прим. ТАСС) - слушайте русских. Вы не всегда будете их понимать, но если вы будете внимательно слушать, они объяснят свою позицию. Можно принять это или нет, но я считаю, что сейчас можно договориться о прекращении этой ужасной трагедии". 

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УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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