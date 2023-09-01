NBC: Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

По информации телеканала, если председатель КНР посетит саммит, то главы двух стран лишь поприветствуют друг друга

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати (G20) в Индии в сентябре. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

По словам собеседников канала, если Си Цзиньпин все же посетит саммит, то главы двух стран лишь поприветствуют друг друга, но на этом их взаимодействие закончится. Источники допустили, что председатель КНР и президент США могут встретиться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре, однако встреча еще не согласована.

Как сообщило ранее агентство Reuters, Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит "двадцатки". По данным его источников из числа официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что КНР на встрече в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

В свою очередь Байден выразил надежду на то, что Си Цзиньпин поедет на саммит G20. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, президент США "неоднократно заявлял, что рассчитывает продолжить контакты" с председателем КНР.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.