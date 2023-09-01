Премьер Эстонии считает, что останется у власти, несмотря на скандал с бизнесом мужа в РФ

Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила уверенность в том, что поддержка правящей коалиции позволит ей остаться у власти, несмотря на скандал с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России.

"Сейчас я в этом уверена. Это подтвердили мои партнеры по коалиции", - заявила Каллас в интервью агентству Bloomberg, комментируя свои шансы пережить возможный вотум недоверия. Она повторила, что ничего не знала о бизнесе мужа. "Я ничего не знала о его деятельности, я не была связана с его деятельностью", - утверждает премьер.

Портал ERR сообщил 23 августа, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьера, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компании ее мужа в России, но отказалась уходить в отставку. Глава кабмина отметила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и якобы не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.