Лукашенко заявил, что уровень национального образования определяет безопасность Белоруссии

По словам президента республики, на сегодняшний день учебные заведения страны приняли 1,5 млн учащихся и студентов

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Уровень национального образования определяет безопасность и благополучие белорусского государства, также важно, чтобы молодежь воспитывалась настоящими патриотами. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам с Днем знаний и началом нового учебного года, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В наш век ценность знаний постоянно растет и именно уровень национального образования определяет безопасность и благополучие государства. Главное, чтобы молодежь воспитывалась настоящими патриотами и защитниками родной земли, хранила традиции и историческую память", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, на сегодняшний день школы, колледжи и вузы республики открыли двери для почти 1,5 млн учащихся и студентов. "Пусть каждый новый день будет наполнен усердным созидательным трудом и радостью удивительных открытий", - напутствовал Лукашенко.

По данным Национального статистического комитета в Белоруссии на одного учителя в среднем приходится 10 учеников. На начало 2022-2023 учебного года в республике функционировали 2,9 тыс. учреждений общего среднего образования, из них 2 312 - средние школы. В этом году к занятиям приступит более 1 млн учащихся, из них 110 тыс. - первоклассники. Больше всего учителей-предметников насчитывается по иностранным языкам - 19%. Учителей математики в белорусских школах 10,6%, физкультуры - 9,7%, русского языка и литературы - 9,7%.