Южная Корея завершила поиски обломков ракеты КНДР

По информации агентства Yonhap, военные посчитали, что не найдут ничего значительного

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Военные Республики Корея не нашли "ничего значительного" и решили завершить операцию по поиску обломков ракеты-носителя с военным разведывательным спутником КНДР, запущенной 24 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Поиски в водах к западу от Корейского полуострова были прекращены в четверг. Они начались сразу после неудачного пуска. "После обсуждения с профильными органами мы решили завершить операцию, посчитав, что ценные обломки не будут найдены, даже если поиски продолжатся", - сказал представитель Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

Он добавил, что за восемь дней поисков ничего значительного найдено не было.

31 мая ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. После первого запуска южнокорейские военные сумели обнаружить обломки спутника и ракеты КНДР.

24 августа КНДР осуществила вторую попытку запуска военного разведывательного спутника, которая закончилась неудачей.