1 сентября, 06:23
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили о ранении военного Азербайджана при обстреле с территории Армении

По данным Минобороны Азербайджана, раненый госпитализирован

БАКУ, 1 сентября. /ТАСС/. Военнослужащий азербайджанской армии ранен в результате огня, открытого с территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"В результате огня, открытого подразделениями Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района, ранен военнослужащий азербайджанской армии Мухаммед Тагиев", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, раненый госпитализирован.

"В настоящее время в указанном направлении продолжается обстрел позиций азербайджанской армии. Подразделения ВС Азербайджана принимают ответные меры", - отмечается в сообщении.

В Баку заявили, что вся ответственность за последствия провокации ложится на военно-политическое руководство Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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