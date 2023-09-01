Глава МВФ назвала встречу с премьером Госсовета КНР продуктивной

Кристалинга Георгиева добавила, что ждет продолжения сотрудничества с Китаем, особенно в сфере изменения климата и поддержки развивающихся экономик

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает продуктивной встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, которая прошла 1 сентября в Пекине.

"Было очень приятно снова встретиться с премьером Ли [Цяном]. У нас состоялся продуктивный разговор, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Китаем для решения глобальных насущных проблем, особенно в области изменения климата и поддержки развивающихся и уязвимых экономик", - написала Георгиева на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

Георгиева также сообщила, что встретилась с новым председателем Народного банка Китая Пан Гуншенем.

Глава МВФ с 30 августа по 3 сентября посещает Китай, где проводит встречи с представителями высшего руководства страны. Затем она отправится в Индонезию, чтобы принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. После этого Георгиева посетит Нью-Дели для участия в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в индийской столице 9-10 сентября.