МИД КНР не прояснил ситуацию с участием Си Цзиньпина в предстоящем саммите G20

В ведомстве не привели каких-либо дополнительных сведений

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая пока не может прояснить ситуацию, связанную с планами председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в саммите Группы двадцати (G20). Об этом заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

"По вашему вопросу у меня на текущий момент нет информации", - сказал он на брифинге. Официальный представитель не привел каких-либо дополнительных сведений.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Си Цзиньпин поедет на саммит G20 в Индии, который состоится в сентябре. По данным агентства Reuters, китайский лидер не примет в нем участие в очном формате.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.