1 сентября, 06:43

В Ереване заявили, что ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь на границе с Арменией

Инцидент произошел в направлении армянских позиций, расположенных у села Сотк Гегаркуникской области республики

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) Азербайджана рано утром открыли интенсивный огонь в направлении армянских позиций, расположенных у села Сотк Гегаркуникской области республики.

"Министерство обороны Азербайджана, регулярно распространяющее 31 августа дезинформацию и создающее тем самым информационную базу для очередной провокации, 1 сентября, начиная с 07:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) открыло интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным в районе Сотка", - говорится в сообщении.

В Минобороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана для обстрелов используют также минометы. 

Теги:
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