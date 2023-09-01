СМИ: ВСУ испытывают острый дефицит качественных медикаментов в ходе контрнаступления

Волонтеры-медики заявили The Globe and Mail, что руководство Украины "не предоставляет военным должного медицинского обслуживания на передовой"

ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают все более острый дефицит качественных медицинских средств и кровоостанавливающих материалов по мере продолжения контрнаступления. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Несколько волонтеров-медиков заявили изданию, что руководство Украины "не предоставляет военным должного медицинского обслуживания на передовой". Добровольцы отмечают, что потребность в медицинских препаратах, машинах скорой помощи и бронетехнике для транспортировки раненых становится "все более острой по мере продолжения контрнаступления украинских войск". По их оценкам, жизни "более миллиона военнослужащих" подвергаются риску из-за отсутствия качественных медицинских средств.

По словам одной из волонтеров, которая несколько лет занимается сбором и доставкой медицинских материалов и лекарств в места боевых действий, "все эти средства (выделяемые украинским военнослужащим - прим. ТАСС) являются подделкой" и не соответствуют мировым стандартам. Издание отмечает, что ситуации, когда раненые украинские военнослужащие умирают от кровопотери "из-за некачественных жгутов", становятся все более частными. Кроме того, как признался газете один из медиков ВСУ, "80% медикаментов и расходных материалов поступают благодаря [усилиям] волонтеров, а не министерства обороны".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения. При этом на Украине вновь заговорили о возможности ужесточения мобилизационных мероприятий. В Киеве опасаются, что из-за отсутствия анонсированных прорывов в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины, и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, заявляя о недопоставках обещанного вооружения.