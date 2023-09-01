Le Monde: большинство стран ЕС поддерживают санкционное давление на Нигер, а не военное

По информации газеты, попытки глава МИД правительства свергнутого президента Асуми Масуду призвать европейские страны поддержать инициативу ECOWAS остались безуспешными

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран Евросоюза поддерживают усиление санкционного режима против Нигера, а не военную интервенцию. Об этом сообщила газета Le Monde по итогам неформальной встречи глав МИД стран сообщества в испанском Толедо.

"Для подавляющего большинства стран введение санкций - это единственный приемлемый шаг на данный момент. Дальше они идти не готовы", - сообщил изданию один из участников встречи. По словам другого неназванного собеседника издания, поддержка военного вторжения стран ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) в Нигер - "означает вступить на скользкую дорожку".

Как пишет газета, глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду призвал европейские страны поддержать инициативу ECOWAS, "но безуспешно".

Франция, по оценке издания, на саммите старалась не привлекать к себе внимания на фоне антифранцузских настроений в бывшей колонии. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на встрече избегала камер и была "очень сдержанна". "Сейчас Франция - объект нападок в Нигере, поэтому не в ее интересах выставлять себя напоказ", - пояснил газете поведение Парижа один из европейских дипломатов.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода. В состав кабмина вошли 20 министров - военные и гражданские лица.