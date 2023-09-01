Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента страны

Такое решение приняли из-за поездки Саломе Зурабишвили в Европу, заявил председатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Об этом заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе.

"Для доведения до конца импичмента требуется поддержка 100 парламентариев, и, соответственно, без голосов радикальной оппозиции у него нет перспективы исполнения. Однако несмотря на это, на заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента", - сказал Кобахидзе.

Как он пояснил, Зурабишвили грубо нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. По словам Кобахидзе, импичмент президента "оголит общую повестку дня радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили, направленной против государственных интересов Грузии, в том числе получения статуса кандидата" в члены ЕС.

Председатель партии отметил, что Зурабишвили пытается играть в "беспроигрышую игру" - с одной стороны заработать себе политических "очков", зная, что у Грузии высокие шансы на получение статуса кандидата, а с другой - помешать стране в получении статуса. Конституция Грузии, как подчеркнул Кобахидзе, предусматривает всего один действующий правовой механизм в случае ее нарушения - импичмент.

Кобахидзе уточнил, что в ближайшее время будут собраны подписи членов парламентского большинства и представление о процедуре импичмента будет направлено в Конституционный суд. Заключение суда, у которого по закону есть месяц на принятие решения, ожидается в первых числах октября, а голосование в парламенте, по словам главы партии, ожидается примерно в середине октября.

Ранее Администрация президента Грузии сообщила о запланированном визите Зурабишвили в Европу для проведения встреч с европейскими лидерами в поддержку получения республикой статуса кандидата в члены ЕС в конце года. Накануне Зурабишвили встретилась в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В пятницу запланирована ее встреча в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Правительство Грузии заявило, что ранее в письменном виде отказало Зурабишвили в запланированных ей поездках в различные страны с августа по декабрь.